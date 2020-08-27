В Иволгинском районе Бурятии бешеная лиса напала на собаку

Инцидент произошёл во дворе частного дома села Гурульба



24 августа в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии во дворе частного дома лисица напала на домашнюю собаку. Труп лисы был направлен в республиканскую научно-производственную ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство.



Вчера, 26 августа, в Иволгинский филиал республиканской станции по борьбе с болезнями животных поступил результат исследований животного. У лисы был обнаружен антиген вируса бешенства.



Иволгинский район с февраля этого года находится в угрожаемой зоне по бешенству. За текущий период это уже третий случай обнаружения больного бешенством дикого животного. Об этом сообщает районная администрация.

