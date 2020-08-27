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В Иволгинском районе Бурятии бешеная лиса напала на собаку

В Иволгинском районе Бурятии бешеная лиса напала на собаку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл во дворе частного дома села Гурульба

24 августа в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии во дворе частного дома лисица напала на домашнюю собаку. Труп лисы был направлен в республиканскую научно-производственную ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство.

Вчера, 26 августа, в Иволгинский филиал республиканской станции по борьбе с болезнями животных поступил результат исследований животного. У лисы был обнаружен антиген вируса бешенства.

Иволгинский район с февраля этого года находится в угрожаемой зоне по бешенству. За текущий период это уже третий случай обнаружения больного бешенством дикого животного. Об этом сообщает районная администрация.
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