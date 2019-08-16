Его приятель за рулём «Тойоты» врезался в дерево
Сегодня около 17:40 водитель автомоьмля «Тойота Королла», следуя в СНТ «Черемушки» в Улан-Удэ, не справился с управлением и врезался в дерево.
- В результате ДТП погиб 14-летний пассажир транспортного средства. Ещё трое подростков в возрасте 14-15 лет госпитализированы. В том числе, водитель - в тяжёлом состоянии, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются
личности пострадавших, а также причины и обстоятельства
происшествия.
В Улан-Удэ в ДТП погиб подросток
Происшествия, Фото:
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