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В Бурятии ещё один мальчик получил пулю в глаз

В Бурятии ещё один мальчик получил пулю в глаз
Происшествия,  Фото:минздрав Бурятии
Пуля навсегда останется в глазу ребёнка

В Бурятии ещё один ребёнок получил травму глаза в результате несчастного случая с заряженным оружием.

12-летнего мальчика в больницу в Улан-Удэ доставили из Джидинского района. Ребёнок, взобравшись на крышу гаража, нашёл ружье. Любопытный мальчик начала рассматривать оружие и в результате выстрела травмировал себе левый глаз, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

- Ребёнку неимоверно повезло: пуля, пройдя через мягкие ткани и глазные структуры, застряла у вершины орбиты, не задев основные нервно-сосудистые пучки. Глаз удалось сохранить, но пуля останется в глазу навсегда, - сообщила заслуженный врач России Валентина Раднаева.

Как показало обследование, несмотря на травматическое повреждение глаза, кровоизлияния, контузию глазного яблока, кости черепа остались не задеты. Сейчас ребёнок уже выписан домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в начале июля в Тункинском районе Бурятии. Семья отдыхала в гостевом доме на Аршане, 5-летний мальчик незаметно вытащил отцовский травматический пистолет и повредил себе глаз. Родители не сразу поняли, что произошло: услышав сильный хлопок, они подумали, что взорвалась петарда, также привезённая с собой.

Пуля прошла в голову до затылочной кости, повредив головной мозг. Ночью был срочно сформирован борт санитарной авиации в составе нейрохирурга, офтальмолога и детского реаниматолога. Ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в БСМП.

- После срочной операции состоялась телеконференция с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова (Санкт-Петербург). Заведующий отделением нейрохирургии для детей, врач высшей категории Александр Ким высоко оценил действия врачей БСМП, которые провели сложнейшую семичасовую операцию по удалению инородного тела из головы пострадавшего ребёнка. Специалисты рекомендовали продолжить интенсивную терапию. Ребёнок находится в отделении реанимации, состояние его остаётся крайне тяжёлым, - сообщает пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Полиция по случаю травмирования 5-летнего ребёнка проводит проверку. По словам стражей порядка, оружие зарегистрировано и хранится у отца ребёнка на законных основаниях.

Врачи настоятельно рекомендуют родителям быть внимательными при хранении огнестрельного оружия, особенно если рядом дети.

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