Стали известны некоторые подробности ЧП с 5-летним мальчиком в Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в БСМП доставили 5-летнего ребёнка, получившего травму глаза в результате выстрела из травматического пистолета. Оружие принадлежит отцу мальчика. Сейчас врачи борются за жизнь и здоровье ребёнка.
МВД по Бурятии раскрыло некоторые подробности ЧП.
- По предварительной информации, травму пятилетний ребёнок получил в
результате неосторожного обращения с травматическим оружием в гостевом доме в посёлке Аршан, где отдыхала семья, - сообщает пресс-служба министерства.
Известно, что оружие зарегистрировано и хранится у отца ребенка на законных основаниях.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
МВД Бурятии занялось проверкой травмирования ребёнка из пистолета
Происшествия, Фото:
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