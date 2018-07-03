В Бурятии ребёнок тяжело пострадал, играя с отцовским пистолетом

Мальчику проводят экстренную сложную операцию



В Тункинском районе Бурятии пятилетний мальчик получил тяжёлую травму глаза, играя с отцовским травматическим пистолетом. Ребёнок был срочно доставлен в Улан-Удэ, где ему провели экстренную операцию.



- Операция очень сложная, состояние ребёнка крайне тяжёлое. Прогнозов врачи пока не делают, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе БСМП.



Операция продлится несколько часов, она началась в первом часу дня и завершится только вечером.



ТАСС уточняет, что, по предварительным данным, ребёнок нашёл оружие дома в шкафу и стал играть с ним. Выстрел произошёл, когда мальчик смотрел в дуло.







