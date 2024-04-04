Ребята с удовольствием изучают природу
Школьное лесничество Хоринского района Бурятии «Тальян» отметило пятилетие, сообщили в Рослесхозе.
Оно образовалось в 2019 году и с тех пор ребята увлечены единым делом – изучением природы, посадкой деревьев и кустарников, а также охраной окружающей среды.
Десятки исследовательских работ, экологических акций, сотни посаженных деревьев, участие в олимпиадах и конкурсах. Школьники задействованы в мероприятиях по посадке лесных культур, прочистке минерализованных полос и помощи с уборкой бытового мусора в лесу.
Ежегодно проводится акция «Георгиевская лента», где дети поздравляют ветеранов лесного хозяйства.
«Тальянцы» принимают активное участие в республиканском слёте школьных лесничеств. Так, в 2022 году, на соревнованиях они заняли 1 место в номинации «Самая спортивная команда», а в 2023 завоевали почётное общекомандное 2 место на юбилейном слёте.
Главный государственный инспектор отдела федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны и надзора в сфере оборота древесины департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу Сергей Пронин рассказал участникам и гостям об истории возникновения школьного лесничества в Хоринском районе, этапах его развития и жизни лесоводов.
Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов показали ребятам парашют, рассказали, как сажать и выращивать сеянцы сосны. Ресурсно-биологический центр провёл для детей экологическую игру, а в гостях у лесничества дети показали свои знания по тушению лесных пожаров, таксации леса и узнавали растения по гербариям.
В торжественной обстановке школьников наградили грамотами, памятными сувенирами и ценными подарками.
Школьное лесничество в Бурятии отметило пятилетие
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