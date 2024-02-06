06 февраля

05 февраля

Популярное

Борцы Бурятии выиграли 27 медалей первенства ДФО

Борцы Бурятии выиграли 27 медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
11 наград – золотые

С 4 по 5 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир собрал более 150 спортсменов из всех регионов Дальнего Востока.

В первенстве приняли участие более 80 спортсменов Бурятии. Генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступило Забайкальское горнорудное предприятие. По итогам турнира команда республики завоевала 27 медалей.

Победителями и призёрами у юниоров стали:

Весовая категория 57 кг
1 место – Бадмажапов Булат
3 место – Шаракчинов Алдар

Весовая категория 61 кг
3 место – Бороев Зорикто

Весовая категория 70 кг
2 место – Цыденжапов Батор

Весовая категория 74 кг
1 место – Ешинимаев Тамир
2 место – Куприянов Дмитрий
3 место – Шарастепанов Доржо

Весовая категория 79 кг
1 место – Цыдеев Амгалан
3 место – Дондоков Тумэн

Весовая категория 86 кг
2 место – Каркунов Жамсаран

Весовая категория 97 кг
2 место – Галсанов Александр

Весовая категория 125 кг
1 место – Балжимаев Чингис

У юниорок на пьедестал взошли:

Весовая категория 50 кг
1 место – Гергенова Алима
3 место – Абзаева Регина

Весовая категория 53 кг
1 место – Ильина Евгения
3 место – Самбуева Дарима

Весовая категория 55 кг
1 место – Бадмаева Дулма
2 место – Данзанова Светлана

Весовая категория 57 кг
2 место – Сангадиева Оюна
3 место – Дансарунова Евгения

Весовая категория 59 кг
1 место – Цыренжапова Аяна

Весовая категория 62 кг
2 место – Шурыгина Полина

Весовая категория 65 кг
1 место – Бадашкеева Алия
2 место – Должитова Номина

Весовая категория 72 кг
1 место – Хандажапова Алина
3 место – Низовцева Светлана

Весовая категория 76 кг
1 место – Баландина Дарья

Победители и призёры первенства получат путёвки на первенство России.
Бурятия первенство ДФО спорт ЗГРП вольная борьба женская борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии родилась 30-сантиметровая девочка
В Бурятии родилась 30-сантиметровая девочка
Общество, 06.02.2024
При появлении на свет она весила всего 600 граммов
Последний долгострой сдали в Бурятии
Последний долгострой сдали в Бурятии
Общество, 06.02.2024
Жильцам дома вручили символический ключ
В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в нацпарке
В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в нацпарке
Общество, 06.02.2024
Не все соблюдают правила порядка на отдыхе в заповедных территориях  
В Улан-Удэ перед Белым месяцем устроят обряд очищения
В Улан-Удэ перед Белым месяцем устроят обряд очищения
Общество, 06.02.2024
Шаманы разведут костёр для сжигания негатива

В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»
В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»
Общество, 06.02.2024
Родители заявили, что школьников заваливают заданиями и не объясняют им темы
В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак
В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак
Общество, 06.02.2024
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне 
Врачи из Бурятии помогли двум пассажирам, которым стало плохо в самолёте
Врачи из Бурятии помогли двум пассажирам, которым стало плохо в самолёте
Общество, 06.02.2024
Произошло это глубокой ночью на борту самолёта, летевшего из Москвы
В Улан-Удэ состоялся первый Кубок «Чёрный пояс» по кëкусин-кан каратэ-до
В Улан-Удэ состоялся первый Кубок «Чёрный пояс» по кëкусин-кан каратэ-до
Общество, 06.02.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с турнира, собравшего более 200 спортсменов
Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Общество, 06.02.2024
Городские здания и путепроводы украсят баннерами с символом 2024 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^