11 наград – золотые
С 4 по 5 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир собрал более 150 спортсменов из всех регионов Дальнего Востока.
В первенстве приняли участие более 80 спортсменов Бурятии. Генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступило Забайкальское горнорудное предприятие. По итогам турнира команда республики завоевала 27 медалей.
Победителями и призёрами у юниоров стали:
Весовая категория 57 кг
1 место – Бадмажапов Булат
3 место – Шаракчинов Алдар
Весовая категория 61 кг
3 место – Бороев Зорикто
Весовая категория 70 кг
2 место – Цыденжапов Батор
Весовая категория 74 кг
1 место – Ешинимаев Тамир
2 место – Куприянов Дмитрий
3 место – Шарастепанов Доржо
Весовая категория 79 кг
1 место – Цыдеев Амгалан
3 место – Дондоков Тумэн
Весовая категория 86 кг
2 место – Каркунов Жамсаран
Весовая категория 97 кг
2 место – Галсанов Александр
Весовая категория 125 кг
1 место – Балжимаев Чингис
У юниорок на пьедестал взошли:
Весовая категория 50 кг
1 место – Гергенова Алима
3 место – Абзаева Регина
Весовая категория 53 кг
1 место – Ильина Евгения
3 место – Самбуева Дарима
Весовая категория 55 кг
1 место – Бадмаева Дулма
2 место – Данзанова Светлана
Весовая категория 57 кг
2 место – Сангадиева Оюна
3 место – Дансарунова Евгения
Весовая категория 59 кг
1 место – Цыренжапова Аяна
Весовая категория 62 кг
2 место – Шурыгина Полина
Весовая категория 65 кг
1 место – Бадашкеева Алия
2 место – Должитова Номина
Весовая категория 72 кг
1 место – Хандажапова Алина
3 место – Низовцева Светлана
Весовая категория 76 кг
1 место – Баландина Дарья
Победители и призёры первенства получат путёвки на первенство России.
Борцы Бурятии выиграли 27 медалей первенства ДФО
Общество, Фото:
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