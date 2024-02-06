Борцы Бурятии выиграли 27 медалей первенства ДФО

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

11 наград – золотые



С 4 по 5 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир собрал более 150 спортсменов из всех регионов Дальнего Востока.



В первенстве приняли участие более 80 спортсменов Бурятии. Генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступило Забайкальское горнорудное предприятие. По итогам турнира команда республики завоевала 27 медалей.



Победителями и призёрами у юниоров стали:



Весовая категория 57 кг

1 место – Бадмажапов Булат

3 место – Шаракчинов Алдар



Весовая категория 61 кг

3 место – Бороев Зорикто



Весовая категория 70 кг

2 место – Цыденжапов Батор



Весовая категория 74 кг

1 место – Ешинимаев Тамир

2 место – Куприянов Дмитрий

3 место – Шарастепанов Доржо



Весовая категория 79 кг

1 место – Цыдеев Амгалан

3 место – Дондоков Тумэн



Весовая категория 86 кг

2 место – Каркунов Жамсаран



Весовая категория 97 кг

2 место – Галсанов Александр



Весовая категория 125 кг

1 место – Балжимаев Чингис



У юниорок на пьедестал взошли:



Весовая категория 50 кг

1 место – Гергенова Алима

3 место – Абзаева Регина



Весовая категория 53 кг

1 место – Ильина Евгения

3 место – Самбуева Дарима



Весовая категория 55 кг

1 место – Бадмаева Дулма

2 место – Данзанова Светлана



Весовая категория 57 кг

2 место – Сангадиева Оюна

3 место – Дансарунова Евгения



Весовая категория 59 кг

1 место – Цыренжапова Аяна



Весовая категория 62 кг

2 место – Шурыгина Полина



Весовая категория 65 кг

1 место – Бадашкеева Алия

2 место – Должитова Номина



Весовая категория 72 кг

1 место – Хандажапова Алина

3 место – Низовцева Светлана



Весовая категория 76 кг

1 место – Баландина Дарья



Победители и призёры первенства получат путёвки на первенство России.

