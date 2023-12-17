Женщина не могла оформить его в собственность
Жительница Прибайкальского района обратилась в суд с иском об установлении границ участка. Как выяснилось, женщине предоставили в аренду землю для строительства гаража, а после она решила зарегистрировать право собственности на объект.
Однако сельчанке отказали, поскольку постройка находилась за пределами выделенной ей территории. Суд пришёл к выводу, что для устранения ошибки необходимо исключить из ЕГРН сведения о границах спорных участков и одновременно внести туда данные о координатах с учётом их фактических границ. Решение уже вступило в законную силу.
В Бурятии сельчанке пришлось дойти до суда из-за гаража
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