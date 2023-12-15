Улан-удэнцы в новогодние каникулы будут сидеть дома



Работать в новый год будут 17% наших земляков. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсёстры, представители сферы ЖКХ и торговли, аптекари, сотрудники полиции, служб безопасности и складов, водители и журналисты.



Мужчины трудятся во время новогодних каникул чаще женщин (20% и 14% соответственно). Больше всего же тех, кто проведёт первую январскую декаду на рабочем посту – среди улан-удэнцев до 34 лет (24%).

Новогодние каникулы в этот раз продлятся десять дней – с 30 декабря по 8 января включительно. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. Представители сервиса SuperJob тем временем провели опрос и выяснили, что 36% жителей бурятской столицы проведут бо́льшую часть праздников дома. Ещё 9% отдохнут на даче, 8% отправятся к родственникам или друзьям, 6% – в путешествие по стране, а 1 из 100 респондентов махнёт за границу.