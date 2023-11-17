В Бурятии сельчане пожаловались на вечно закрытую библиотеку



Жители посёлка Россошино в Баунтовском районе поинтересовались, почему местная библиотека «всегда закрыта». «Никакого объявления нет, ни телефона, чтоб как-то узнать, когда она работает. Дети попасть туда не могут», – заявили сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7».



Местные признались, что им тяжело каждый день ходить и проверять, открылось ли учреждение. «Газеты новые приходят, а взять их не можем», – добавили они.



Директор межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ) Наталья Высотина заявила, что она работает по будням с 10:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье – выходные. «При необходимости предоставляется услуга «обслуживание на дому», – подчеркнула Высотина.