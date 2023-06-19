В Улан-Удэ и Энхалук приедут «Манящие миры» народов Севера
Бурятию посетит XIX кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» (0+). Его концерт состоится 2 июля в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.
На мероприятии выступят творческие коллективы коренных народов Севера из разных регионов России. В их числе: ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» с Камчатки, ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» из Магадана, ансамбль северного танца «Калейдоскоп» с Ямала, саамская творческая группа из Мурманской области. Также выступят нагайбакская творческая группа из Челябинской области и заслуженный артист России Болот Байрышев из Республики Алтай. Бурятию же на концерте представит молодёжный ансамбль «Гулувун» центра эвенкийской культуры «Арун». Кроме того, в рамках фестиваля пройдут фотовыставки, этноэкспозиции, различные мастер-классы.
- XIX кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» стартует 29 июня и завершится 10 июля, охватив различные населённые пункты Бурятии и Иркутской области. Помимо Улан-Удэ, его мероприятия состоятся в посёлке Энхалук, а также в городах Иркутск, Ангарск, Байкальск, Нижнеудинск, Тулун, посёлках Усть-Ордынский, Слюдянка, Тальцы, - сообщает пресс-служба центра «Арун».
Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия присоединится к кочующему фестивалю
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