В Бурятии опровергли фейк об избиении школьницы сверстниками

В МВД заявили, что это вообще произошло за пределами страны
Недавно в соцсетях распространили видео с жестоким избиением девочки-подростка – на неё с кулаками налетели сверстники. Запись появилась и в некоторых местных пабликах. Утверждается, что вопиющий инцидент произошёл в одной из СОШ Бурятии.
В республиканском МВД эту информацию опровергли, назвав её несоответствующей действительности.
- Противоправное деяние произошло за пределами России, – рассказали в ведомстве и призвали жителей Бурятии критически относиться к информации из анонимных источников.
К сожалению, подобные инциденты в республике – тоже не редкость. Так, в СОШ Джидинского района младшеклассницу травили и избивали
ровесники. В феврале девочка начала возвращаться домой с синяками, но ничего не говорила и ни на кого не жаловалась. Вскрылось всё, когда её начало тошнить от еды. Школьницу обследовали и диагностировали сотрясение мозга.
В марте в группе «Подслушано на Машзаводе» во «ВКонтакте» появилась
полутораминутная видеозапись. На кадрах – как минимум четыре ребёнка, которые по очереди швыряли на землю и пинали ногами другого мальчика. Всё это сопровождается отборным матом. Как выяснилось, ученика СОШ № 38 избивали систематически.
В МВД заявили, что это вообще произошло за пределами страны
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