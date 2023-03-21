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В Улан-Удэ толпа детей набросилась на школьника

В Улан-Удэ толпа детей набросилась на школьника
Происшествия,  Фото:vk.com/taska4e
Избиение мальчика попало над видео

Недавно в группе «Подслушано на Машзаводе» во «ВКонтакте» появилось полутораминутное видео. На кадрах – как минимум четыре ребёнка, которые по очереди швыряют на землю и пинают ногами другого мальчика, призывая бить его. Всё это сопровождается отборным матом. 

Судя по всему, за него вступился кто-то посторонний – человек за кадром потребовал от остальных отстать от школьника. Другим ребятам от силы 9-11 лет. Как выяснилось, сверстника они избивают систематически.

- Это повторяется уже не раз. Ребята после школы избивают мальчика на протяжении нескольких дней. Учатся в школе № 38 на Кирзаводе. Ученики 2-го и 5-го классов, – говорится в комментарии к записи.

Изначально её выложили в другой группе, где есть и взрослые люди, но никакой реакции с их стороны, как утверждает приславший ролик человек, не последовало.



 В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что всех участников конфликта уже установили. С ними и их родителями провели профилактические беседы. «По результатам проверки будет принято правовое решение», – подчеркнули в ведомстве.

К ситуации уже подключилась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Детский омбудсмен проведёт проверку вместе с сотрудниками комитета по образованию городской администрации. Они дадут оценку работе школы и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике насилия в детских коллективах. В инциденте сейчас разбираются и инспекторы ПДН.
  
Подобный инцидент произошёл на Кирзаводе минувшим летом.  Тогда в том же паблике в «ВК» разместили фото, которое сделал один из местных жителей. На кадрах – пятеро подростков, устроивших разборки только по им одним известному поводу. Очевидцы заявили, что без рукоприкладства не обошлось.

В апреле конфликт между несовершеннолетними и вовсе закончился уголовным делом. Тогда две жительницы бурятской столицы устроили самосуд над 15-летней школьницей. Всё тоже случилось на Кирзаводе. Сначала в соцсетях выложили видео с компанией подростков, обступивших девочку. Несмотря на прохладную погоду, она была в лёгком летнем топике. На лице ребёнка виднелись гематомы.

В комментарии к записи отмечалось, что юную улан-удэнку избили и раздели. В полиции тут же начали проверку. Вскоре в правоохранительные органы с заявлением обратилась бабушка юной горожанки. Женщина сообщала, что её внучку не просто побили – домой она вернулась без куртки, сотового телефона и ключей. Полицейские опросили подростка и по горячим следам вычислили её обидчиц – ими оказались малознакомая 17-летняя студентка колледжа со своей 15-летней подругой, которая на тот момент ещё училась в школе. Обе – из полных благополучных семей. 


 
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