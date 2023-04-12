Об издевательствах выяснилась, когда ребёнка начало тошнить от еды
Прокуратура Бурятии начала проверку информации о применении насилия и оскорблений в отношении школьницы из Джидинского района.
- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности учащихся в ходе образовательного процесса в деятельности администрации школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Информация о произошедшем появилась в паблике «Весь Улан-Удэ. Бурятия». Утверждается, что издевательствам подверглась девочка, оканчивающая начальную школу. По словам мамы, в конце февраля дочь стала возвращаться домой с синяками, но ничего не говорила и не жаловалась. Правда об издевательствах выяснилась чуть позже, когда ребенка начало тошнить от еды. Девочку привезли в Улан-Удэ, где у неё диагностировали сотрясение мозга. Физическую и психологическую реабилитацию она проходила месяц. За это время школьница призналась, что двое одноклассников периодически издевались над ней и избивали.
Сейчас девочка вернулась к учёбе, в той же школе, но уже в другом классе. С обидчиками она по-прежнему ходит по одному коридору.
Проверка же по факту произошедшего быстро затухла. Мама девочки подозревает во всем родственные связи обидчиков и руководства школы.
- Да и район сам по себе небольшой, все друг друга знают, вступаются - говорит женщина.
В Бурятии проверяют информацию об избиении девочки одноклассниками
Происшествия, Фото:
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