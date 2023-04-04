В школах Улан-Удэ начался приём заявлений в первый класс

В новом учебном году планируется скомплектовать 225 классов



3 апреля в администрации Улан-Удэ состоялся традиционный брифинг. На нём рассказали о приёмной кампании в первый класс в этом году.



С 1 апреля заявления принимаются от жителей закреплённых за школами территорий, с 1 июля – от родителей, чьи дети имеют преимущественное право зачисления в школу, либо желающих поступить в школу «не по прописке».



- В этом году внесены определённые изменения в действующий порядок приёма. В соответствии с федеральным и республиканским законодательством заявление по детям участников специальной военной операции будут рассмотрены во внеочередном, индивидуальном порядке при наличии подтверждающих документов, - пояснила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Также преимущественным правом предоставления места могут воспользоваться семьи, чьи старшие дети уже обучаются в желаемой школе. Кроме того, изменился список закреплённых микрорайонов за школами.



- В Октябрьском районе это коснулось школу №17, у которой есть угроза переуплотнения, и мы закрепили часть микрорайона за школами №19 и №18. Пересмотрены микрорайоны школ №49 и №47. Существенные изменения коснулись школы №63: в новом учебном году откроется новая школа на 450 мест в 102 микрорайоне, поэтому те жители, для кого ближе новая школа, закреплены за 108-й школой. И небольшие изменения в Железнодорожном районе, которые затронули микрорайоны школ №13, №40 и №42. В Советском районе жители улицы Шмидта закреплены за школой №4, – отметила Татьяна Митрофанова.



Максимальное количество первоклассников планирует принять школа №63 – 12 классов, 360 первоклассников. По 10 класс-комплектов планируется в школах №8 и №49. По три класс-комплекта откроются в 16 школах, по четыре класса – в 10 школах. По одному классу первоклассников откроют пять школ: музыкально-гуманитарный лицей, Российская гимназия №59, школы №60, №21, №23.



Заявление в первый класс и документы для приёма на обучение подаются в электронной форме через сайт Госуслуги, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, а также лично в общеобразовательную организацию.



Всего в новом учебном году планируется скомплектовать 225 классов – это в среднем по 30 учеников в классе. Всего же в школы Улан-Удэ поступит более 6,5 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации.

