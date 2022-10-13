В Улан-Удэ реконструкция дамб опережает график









Сейчас на дамбе в районе правобережных очистных сооружений почти закончены работы по устройству упорной призмы, армокаркасов и бетонированию откосов, ведётся укладка каменной наброски. Строительная готовность 73%, на объекте работают 28 человек и 10 единиц техники.



В центре города строительная готовность дамбы более 50 %. На объекте ведутся работы по монтажу блоков упора, армированных каркасов, бетонированию откосов, по устройству щебня на откосы. На объекте работают 28 человек и восемь единиц техники.



- По плану, в этом году реконструкция дамбы в центре города должна быть выполнена на 44,5 %, фактически сейчас выполнено более 50 % работ. Реконструкция дамбы в районе очистных сооружений идёт с небольшим опережением графика. Строительные работы продолжатся до конца октября, оставшуюся часть реконструируют в следующем году, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. Сейчас на дамбе в районе правобережных очистных сооружений почти закончены работы по устройству упорной призмы, армокаркасов и бетонированию откосов, ведётся укладка каменной наброски. Строительная готовность 73%, на объекте работают 28 человек и 10 единиц техники.В центре города строительная готовность дамбы более 50 %. На объекте ведутся работы по монтажу блоков упора, армированных каркасов, бетонированию откосов, по устройству щебня на откосы. На объекте работают 28 человек и восемь единиц техники.- По плану, в этом году реконструкция дамбы в центре города должна быть выполнена на 44,5 %, фактически сейчас выполнено более 50 % работ. Реконструкция дамбы в районе очистных сооружений идёт с небольшим опережением графика. Строительные работы продолжатся до конца октября, оставшуюся часть реконструируют в следующем году, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.





В Улан-Удэ реконструкция защитных дамб ведётся с опережением графика. Строительная готовность дамбы в районе правобережных очистных - 73%, в центре города - 50%. По плану срок окончания работ – 4 квартал 2023 года, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.В центре города протяжённость реконструируемой дамбы – 3,5 километра правого берега Селенги и Уды: от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Общая стоимость реконструкции 275 млн рублей, из них 94% - федеральный бюджет, 6% - республиканский бюджет.Существовавшая дамба была построена в конце 60-х – начале 70-х годов. Сооружение, которому уже более 50 лет, подверглось значительному износу, местами плиты были разрушены.Дамбу в районе очистных также укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Длина защитного сооружения - 1,26 км. Старая дамба в районе очистных сооружений местами была повреждена – разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления. Общая стоимость строительства 146 млн рублей, из них 96% - федеральный бюджет, 4% - республиканский.