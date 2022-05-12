В Улан-Удэ пройдёт региональный этап «Президентских спортивных игр»

Игры начнутся на следующей неделе



Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (0+) пройдёт в Улан-Удэ с 17 по 19 мая. Об этом сообщили в минобрнауки Бурятии.



Участие примут команды школ, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации. В этом году на региональный этапе будут отбирать учеников 2007-2008 года рождения.



Муниципальные образования должны будут собрать команду из 12 человек: шесть юношей, шесть девушек с двумя руководителями.



Cоревнования по лёгкой атлетике пройдут 17 мая на Центральном стадионе. 18 мая здесь проведут соревнования по лёгкой атлетике (эстафетный бег). Соревнования по баскетболу состоятся в средней школе № 49 Улан-Удэ, а соревнования по настольному теннису – в зале настольного тенниса ФСК. 19 мая также состоятся соревнования по волейболу.



Награждение победителей пройдёт в Байкальском колледже туризма и сервиса.



Всероссийский этап «Президентских спортивных игр» пройдёт с 14 сентября по 4 октября во детском центре «Смена» в Краснодарском крае.



