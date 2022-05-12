Игры начнутся на следующей неделе
Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (0+) пройдёт в Улан-Удэ с 17 по 19 мая. Об этом сообщили в минобрнауки Бурятии.
Участие примут команды школ, в которые входят обучающиеся одной общеобразовательной организации. В этом году на региональный этапе будут отбирать учеников 2007-2008 года рождения.
Муниципальные образования должны будут собрать команду из 12 человек: шесть юношей, шесть девушек с двумя руководителями.
Cоревнования по лёгкой атлетике пройдут 17 мая на Центральном стадионе. 18 мая здесь проведут соревнования по лёгкой атлетике (эстафетный бег). Соревнования по баскетболу состоятся в средней школе № 49 Улан-Удэ, а соревнования по настольному теннису – в зале настольного тенниса ФСК. 19 мая также состоятся соревнования по волейболу.
Награждение победителей пройдёт в Байкальском колледже туризма и сервиса.
Всероссийский этап «Президентских спортивных игр» пройдёт с 14 сентября по 4 октября во детском центре «Смена» в Краснодарском крае.
В Улан-Удэ пройдёт региональный этап «Президентских спортивных игр»
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