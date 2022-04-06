Открыта продажа субсидированных билетов по Дальнему Востоку
Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начала продажу субсидированных билетов на летний период 2022 года по трём дальневосточным маршрутам: Якутск – Чита, Владивосток – Чита и Якутск – Хабаровск. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.
Субсидированный маршрут Якутск – Чита будет действовать с 15 апреля по 28 октября (один раз в неделю). Рейс Владивосток – Чита уже выполняется с 30 марта и будет открыт до 29 октября (два раза в неделю). По маршруту Якутск – Хабаровск совершаются полёты со 2 апреля по 29 октября (два раза в неделю).
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя министерства строительства Забайкалья Сергей Кривощёков, с 15 апреля также возобновляются субсидированные полёты по маршруту Чита – Хабаровск, рейсы будут осуществляться пока до конца мая один раз в неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Чите запустят субсидированные авиарейсы до Якутска и Хабаровска
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