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Эвенкийский ансамбль Бурятии отметит юбилей концертами

Эвенкийский ансамбль Бурятии отметит юбилей концертами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители и гости Улан-Удэ погрузятся в эвенкийскую культуру

8 и 9 апреля в столице Бурятии состоится концерт эвенкийского ансамбля «Гулувун». Мероприятие под названием «На таёжной тропе…» пройдёт в центре современного искусства «Залуу». Выступление приурочено к 30-летию создания творческого ансамбля.

- Это будет не просто представление. Оформление зала позволит зрителю окунуться в культуру древнего народа. Быт кочевника, его представления о прекрасном, верования… Всё это захватывает и манит с первых минут пребывания, - сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».

По информации центра «Залуу», зритель не только услышит и увидит эвенкийские песни и танцы. Эвенкийское жилище, национальная одежда, предметы быта и охотничьего снаряжения – всё это можно будет не только увидеть, но и потрогать руками. Желающие могут запечатлеть свой образ на фоне фотозоны, оформленной в национальном стиле.

Возрастное ограничение 6+
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