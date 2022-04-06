Эвенкийский ансамбль Бурятии отметит юбилей концертами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жители и гости Улан-Удэ погрузятся в эвенкийскую культуру



8 и 9 апреля в столице Бурятии состоится концерт эвенкийского ансамбля «Гулувун». Мероприятие под названием «На таёжной тропе…» пройдёт в центре современного искусства «Залуу». Выступление приурочено к 30-летию создания творческого ансамбля.



- Это будет не просто представление. Оформление зала позволит зрителю окунуться в культуру древнего народа. Быт кочевника, его представления о прекрасном, верования… Всё это захватывает и манит с первых минут пребывания, - сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».



По информации центра «Залуу», зритель не только услышит и увидит эвенкийские песни и танцы. Эвенкийское жилище, национальная одежда, предметы быта и охотничьего снаряжения – всё это можно будет не только увидеть, но и потрогать руками. Желающие могут запечатлеть свой образ на фоне фотозоны, оформленной в национальном стиле.



Возрастное ограничение 6+

