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COVID-19 в Бурятии продолжает отступление

COVID-19 в Бурятии продолжает отступление
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость остаётся высокой, но преобладают лёгкие формы заболевания

В Бурятии продолжается падение заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявили 1293 заразившихся. Это на 110 меньше, чем было днём ранее.

Спад наблюдается уже седьмой день подряд.

Резкий рост заболеваемости (на фоне прихода омикрон-штамма) начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля началось медленное снижение – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, а накануне, 13 февраля – уже 1293.

Впрочем, когда Бурятия к тем же сентябрьским показателям ниже 100 заболевших за сутки, пока неизвестно.

Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время превысило 109 тысяч. За пандемии болели 109 752 человека. Из них 46% (50 860) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии умерли от коронавируса 2720 человек. Накануне скончались 10 больных ковидом (известно, что девять из них были старше 65 лет, точный возраст умерших не раскрывается). Отметим, позавчера также было десять летальных исходов, за день до этого – семь.

На утро 14 февраля в стационарах лечатся 1997 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки был госпитализирован 141 пациент.

Отметим, свободно сейчас 425 ковидных коек. Вообще же занятость коечного фонда составляет 82 %.

В отделениях реанимации находятся 145 человек (+1 за сутки). Из них 108 старше 65 лет. На ИВЛ – 58 больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 16 839 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 462 537 человек (64 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 112 008 жителей.

- Уровень заболеваемости в республике остаётся высоким, однако коечного фонда для пациентов с ковид достаточно из-за преобладания лёгких форм заболевания. Иммунная защита населения сформировалась благодаря вакцинации, - отмечают в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, вернулись к очному режиму обучения, выйдя с «дистанционки». Также в штатном режиме начали работу ссузы и вузы. Исключение сделали только для БГУ по просьбе руководства.

Также с сегодняшнего дня сняли ещё ряд антиковидных ограничений: возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.

До 21 февраля остаётся ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением услуг общественного питания. Также в течение недели для общепита сохранится режим работы до 23 часов. До 21 февраля остаётся приостановленной работа ночных клубов.

В Улан-Удэ разрешили пускать родственников пациентов в «красную зону» республиканской клинической больницы для посещения и ухода. Для этого им нужно приобрести средства индивидуальной защиты и пройти ПЦР-тестирование, а затем написать соответствующее заявление на имя главного врача.


коронавирус профилактика

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