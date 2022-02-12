В Бурятии разрешили пускать родственников к пациентам «красной зоны»

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Евгения Лудупова распорядилась о допуске родственников пациентов в «красную зону» для посещения и ухода. Для этого им нужно приобрести средства индивидуальной защиты и пройти ПЦР-тестирование, а затем написать соответствующее заявление на имя главного врача республиканской клинической больницы имени Семашко.



Также министр здравоохранения отметила, что вновь нужны доноры для создания запасов препаратов крови. На данный момент препаратов достаточно, но их потребление – достаточно высоко, необходимо заботиться о пополнении запасов заранее.







11 февраля министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова провела обход в ковидном стационаре республиканской клинической больницы имени Семашко. Сейчас стационар временно расположен в клиническом госпитале ветеранов на улице Пирогова, 30 а, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.Евгения Лудупова проверила условия в стационере и уход за пациентами. На сегодняшний день на лечении находятся 257 пациентов, 36 из них в реанимации. У многих, помимо коронавирусной инфекции, тяжёлые сопутствующие заболевания: от онкологии до заболеваний сердечно-сосудистого профиля. В стационаре проводятся хирургические операции, в сутки – от трёх до пяти, есть пациенты, находящиеся на гемодиализе.Пациенты не высказали претензий по поводу лечений и ухода за ними.– В госпитале очень внимательное обслуживание, нам делают все необходимые процедуры. Я лежала в другой палате с пожилой неходячей женщиной, медицинские сотрудники делали всё возможное для оказания ей качественного ухода. Сейчас главное - пойти на поправку! – поделилась одна из пациенток.