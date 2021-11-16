В Бурятии презентуют проект «Весь Батожабай»

Онлайн-ресурс будет посвящён писателю Даширабдану Батожабаю



В Бурятии будет запущен новый просветительский онлайн-проект – мультимедийный краеведческий проект «Весь Батожабай». Его презентация состоится 19 ноября в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения». Трансляция будет вестись в соцсетях республиканской детско-юношеской библиотеки.



Мультимедийный проект «Весь Батожабай» – это комплексный онлайн-ресурс, посвящённый писателю и драматургу Даширабдану Батожабаю, включающий в себя онлайн-лекции, статьи, подкасты, иллюстрации, архивные записи и другие материалы о жизни и творчестве писателя. Мероприятие приурочено к столетию со дня рождения писателя.



Специально для мультимедийного проекта художница Дарима Кантакова создала иллюстрации и графические элементы для сайта. Были записаны видеолекции от исследователя бурятской литературы, доктора филологических наук Ирины Булгутовой. Писатели Булат Аюшеев и Пурбо Дамбиев написали статьи, редактор журнала «Байкал» Ольга Хандарова сделала обзор истории публикаций Батожабая в журнале. Актёрами театра кукол «Ульгэр» и читателями библиотеки были записаны читки произведений Батожабая. Также на сайте можно будет ознакомиться с биографией писателя, полными текстами нескольких произведений, пройти тесты, узнать интересные факты, посмотреть интервью с дочерью писателя Сэсэгмой Батожабай, художницей Натальей Папаевой и актером Булатом Самбиловым и другими.



В ходе презентации будут подведены итоги конкурса буктрейлеров по роману «Похищенное счастье», жюри объявит победителя и призёров конкурса. Всего на конкурс было подано 18 работ. Участникам необходимо было создать буктрейлер – небольшой видеоролик, рассказывающий в художественной форме о книге.



Также республиканская детско-юношеская библиотека объявит о старте акции «Памятный читательский билет». К юбилею писателя будет выпущена лимитированная серия читательских билетов с портретом писателя и героями романа «Похищенное счастье». Иллюстрации созданы художницей Даримой Кантаковой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



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