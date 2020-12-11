«Кому надо – катаются», - прокомментировали местные власти
Жители села Никольск в Мухоршибирском районе Бурятии задаются вопросом, будет ли построен в этом году каток. Вопрос опубликовали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- Когда в Никольске будет построен каток детям? И будет ли он вообще? Независимо от ковида, дети ходят кататься, на школьном катке кататься не у всех есть коньки, - поинтересовались местные жители.
Администраторы группы адресовали вопрос главе Никольского поселения Игорю Калашникову. Он дал интересный ответ на этот вопрос.
- В школе каток залит, кому надо, катаются. Многие катаются на речке. Мы готовы дать материал для катушки, желающих родителей построить пока нет, - сказал Игорь Калашников.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 декабря в Улан-Удэ открылся каток на Центральном стадионе – самый большой в Бурятии.
Жителям села в Бурятии предложили самим построить каток
Общество, Фото:
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