В Улан-Удэ сняли забавный ролик к открытию самого большого катка

7 декабря в Улан-Удэ открылся каток на Центральном стадионе – самый большой в Бурятии. В честь этого события в Бурятии сняли забавный ролик о молодом человеке, который не умеет кататься на коньках, но бросает себе вызов:





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Каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00.Площадь главного ледового катка составляет 10 тысяч квадратных метров. Также сделана отдельная территорий для детей и начинающих, её площадь – тысяча «квадратов».