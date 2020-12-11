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В Улан-Удэ сняли забавный ролик к открытию самого большого катка

В Улан-Удэ сняли забавный ролик к открытию самого большого катка
Общество, 
Самый большой каток Бурятии работает с понедельника

7 декабря в Улан-Удэ открылся каток на Центральном стадионе – самый большой в Бурятии. В честь этого события в Бурятии сняли забавный ролик о молодом человеке, который не умеет кататься на коньках, но бросает себе вызов:


Каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00.

Площадь главного ледового катка составляет 10 тысяч квадратных метров. Также сделана отдельная территорий для детей и начинающих, её площадь – тысяча «квадратов».
спорт каток
 
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