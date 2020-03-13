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На главной площади Читы отметят Навруз

На главной площади Читы отметят Навруз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Весенний праздник состоится 22 марта

В администрации Читы прошло совещание, в ходе которого рассматривались вопросы организации и проведения весеннего праздника Навруз.

Мероприятие состоится 22 марта на площади имени Ленина. В 11:00 начнутся соревнования борцов, в 12:00 – торжественное открытие праздника. В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарки. Также участники праздника смогут отведать блюда национальных кухонь.

Завершится мероприятие в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «город Чита».

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