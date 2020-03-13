На главной площади Читы отметят Навруз

Весенний праздник состоится 22 марта



В администрации Читы прошло совещание, в ходе которого рассматривались вопросы организации и проведения весеннего праздника Навруз.



Мероприятие состоится 22 марта на площади имени Ленина. В 11:00 начнутся соревнования борцов, в 12:00 – торжественное открытие праздника. В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарки. Также участники праздника смогут отведать блюда национальных кухонь.



Завершится мероприятие в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «город Чита».



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