Весенний праздник состоится 22 марта
В администрации Читы прошло совещание, в ходе которого рассматривались вопросы организации и проведения весеннего праздника Навруз.
Мероприятие состоится 22 марта на площади имени Ленина. В 11:00 начнутся соревнования борцов, в 12:00 – торжественное открытие праздника. В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарки. Также участники праздника смогут отведать блюда национальных кухонь.
Завершится мероприятие в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «город Чита».
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На главной площади Читы отметят Навруз
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