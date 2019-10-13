В Бурятии обнаружили останки динозавра









Иркутские учёные нашли в Бурятии останки динозавра. Находка очень редкая, сообщают Вести- Иркутск.Кость динозавра нашёл научный сотрудник Института земной коры СО РАН Александр Сизов. Экспедиция Института земной коры проходила на берегу Гусиного озера. Здесь в конце 90-ых питерские учёные обнаружили в древних отложениях три позвонка огромного зауропода. Это была первая и единственная находка останков динозавров в республике.- Это фрагмент бедренной кости титоназаврида. Это большой динозавр из группы зауропод, который был с длинной шеей, — пояснил Александр.По словам палеонтолога, кость динозавра могла весить около 500 кг. Жил динозавр примерно 120−130 миллионов лет назад. Его рост мог достигать 20 метров, вес - 40−50 тонн. При этом динозавр был травоядным.— Значение таких находок фундаментальное. Это позволяет проводит сопоставление со всем миром, сравнивая виды флоры, фауны, делать вывод о том, какой климат был на земле в тот или иной период времени. Как все было до того, как открылся Байкал. До того, как возникли современные горы. Это такая интересная древняя палеогеография. И взгляд на 200 миллионов лет назад в истории нашей земли, — сказал директор Института земной коры Дмитрий Гладкочуб.При этом учёные отмечают, что в Иркутской области подобных находок ещё не было обнаружено.