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В Бурятии обнаружили останки динозавра

В Бурятии обнаружили останки динозавра
Общество, 
Кости обнаружили иркутские учёные возле Гусиного озера

Иркутские учёные нашли в Бурятии останки динозавра. Находка очень редкая, сообщают Вести- Иркутск.

Кость динозавра нашёл научный сотрудник Института земной коры СО РАН Александр Сизов. Экспедиция Института земной коры проходила на берегу Гусиного озера. Здесь в конце 90-ых питерские учёные обнаружили в древних отложениях три позвонка огромного зауропода. Это была первая и единственная находка останков динозавров в республике.

- Это фрагмент бедренной кости титоназаврида. Это большой динозавр из группы зауропод, который был с длинной шеей, — пояснил Александр.

По словам палеонтолога, кость динозавра могла весить около 500 кг. Жил динозавр примерно 120−130 миллионов лет назад. Его рост мог достигать 20 метров, вес - 40−50 тонн. При этом динозавр был травоядным.



— Значение таких находок фундаментальное. Это позволяет проводит сопоставление со всем миром, сравнивая виды флоры, фауны, делать вывод о том, какой климат был на земле в тот или иной период времени. Как все было до того, как открылся Байкал. До того, как возникли современные горы. Это такая интересная древняя палеогеография. И взгляд на 200 миллионов лет назад в истории нашей земли, — сказал директор Института земной коры Дмитрий Гладкочуб.

При этом учёные отмечают, что в Иркутской области подобных находок ещё не было обнаружено.


останки динозавры
 
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