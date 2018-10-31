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В Бурятии зачитали рапорт комсомольцев 1967 года

В Бурятии зачитали рапорт комсомольцев 1967 года
Общество, 
В Кабанске прошла встреча комсомольцев разных поколений

В Кабанской библиотеке прошла встреча комсомольцев разных поколений.

На встрече была рассказана история становления комсомольских организаций в Кабанском районе, которая ведёт свой отсчёт с 20-х годов прошлого столетия. Был зачитан «Рапорт РК ВЛКСМ 1967 года», найденный в капсуле времени, вскрытой в прошлом году в Кабанске.

Комсомольцы 1967 года рапортовали молодёжи 2017 года о победах на трудовых фронтах в надежде, что их голос будет услышан потомками.

Присутствующие делились своими воспоминаниями о комсомольском прошлом. Им были вручены подарочные памятные календари, изготовленные библиотекой и памятные значки к 100-летию ВЛКСМ. Была развёрнута выставка книг, альбомов, фото и архивных документов, сообщает администрация Кабанского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 октября, в день столетия комсомола, в Улан-Удэ зачитали послание комсомольцев 50-летней давности и заложили новую капсулу времени для потомков.
комсомол
 
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