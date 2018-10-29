В Улан-Удэ заложили капсулу времени для 2043 года (фоторепортаж)

Сегодня, 29 октября на Комсомольской площади, у памятника воинам Бурятии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зачитали послание от комсомольцев 1968 года и заложили новую капсулу времени с посланием молодёжи 2043 года.
На площади собралось около сотни человек, некоторые пожилые женщины вытирали слёзы.
Сперва на митинге зачитали текст послания из капсулы времени, заложенной 50 лет назад. Как сообщал «Байкал-Daily», добраться до самой капсулы рабочие не смогли из-за большого слоя бетона. Однако текст послания сохранился, так что его всё равно зачитали.
«Товарищи, в день 50-летия ленинского комсомола мы, комсомольцы 60-х годов, обращаемся к вам, наши ровесники из будущего. С этой страницы на вас с любопытством смотрят тысячи глаз из 20 века», - так начинается послание молодёжи нашего времени от молодых людей 1968 года.
В послании говорится о мечтах о «светлом будущем».
- Тогда верили, что через 50 лет будет другая страна, другой общественный строй и, конечно, многих интересовало, на какие планеты мы полетим, что будет построено, какие достижения будут в науке и технике. Сегодня мы видим, что, действительно, жизнь изменилась. Но самое главное в том событии было и сегодня остаётся – это стремление любить свою Родину, - отметил зампред правительства Бурятии – руководитель администрации главы Баир Цыренов.
Вскроют через 25 лет
Также в памятнике было заложено новое послание потомкам, молодёжи 2043 года. Оставить след в истории мог любой улан-удэнец, мэрия полгода собирала предложения от молодых людей. За это время в администрацию поступило немало интересных предложений, в том числе и от детей.
Послание полностью было озвучено на сегодняшнем митинге, так что через 25 лет не останется никакой интриги.
«Мы, молодёжь 2018 года, шлём привет вам, нашим ровесникам из 2043 года. Интересно, как изменился мир за прошедшие 25 лет, чем дышит планета Земля, что волнует людей вашего времени. Мы живём в удивительной республике, богатой своей неповторимой природой, культурными традициями разных народов, талантливыми трудолюбивыми людьми. Нас очень волнует, сможем ли мы сохранить и передать потомкам это богатство», - начинается послание.
Отмечается в письме потомкам и то, что «современное общество страдает от алкоголизма и наркомании», говорится о проблеме «утечки мозгов» из Бурятии и «дефиците человеческого общения из-за погружения в виртуальный мир». Также современная молодёжь выразила надежды, что Байкал останется чистым и через 25 лет и, к примеру, будут найдены лекарства от СПИДа.
Новое послание заложили в капсулу, изготовленную на ЛВРЗ. Рабочие завода также изготовили табличку с надписью, которая установили на памятнике.
«Моя жизнь»
Было на празднике и много бывших комсомольцев. Для них данное мероприятие стало местом встречи, чтобы поговорить по душам и вспомнить молодость.
- Комсомол, как известно, в своё время был героический, недаром у него столько медалей Ленина и других орденов. Для меня комсомол — это молодость, будущее, жизнь,- отметил гость праздника Олег Меншенин.
29 октября отмечается 100-летие со дня основания комсомола.
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