В Улан-Удэ заложили капсулу времени для 2043 года (фоторепортаж)

Также в памятнике было заложено новое послание потомкам, молодёжи 2043 года. Оставить след в истории мог любой улан-удэнец, мэрия полгода собирала предложения от молодых людей. За это время в администрацию поступило немало интересных предложений, в том числе и от детей.





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Послание полностью было озвучено на сегодняшнем митинге, так что через 25 лет не останется никакой интриги.

