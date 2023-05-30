В Улан-Удэ открыли продажу войлока из Иволгинского дацана







Войлок толщиной 0,3-0,5 см швеи и мастерицы могут использовать для шитья демисезонной одежды – курток, тёплых брюк и много другого. Также его можно использовать для утепления обуви. Для утепления дверей, изготовления подушек для стула подойдёт войлок толщиной 0,5-1 см. Толщиной 1 см и более - для матрацев, утеплителей для юрты, дома и т.д., пояснили Сангхе.



- Для шитья одеял можно использовать специальную шерсть, мягкую и прочную. Качество хорошее, лучшего в России пока что нет, – подытожили в Сангхе.



