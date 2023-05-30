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В Улан-Удэ открыли продажу войлока из Иволгинского дацана

В Улан-Удэ открыли продажу войлока из Иволгинского дацана
Бизнес,  Фото:Сангха России
Его можно использовать как для шитья курток, так и для утепления домов

Войлок, изготовленный в цехе по переработке шерсти овец при Иволгинском дацане, любой желающий может приобрести в Улан-Удэ. Войлок разных размеров можно купить в Улан-Удэнском дацане на Верхней Берёзовке.

- Вы можете приобрести войлок по оптовой цене, как для личных нужд, так и для реализации. Цена оптовая, как в цеху по переработке шерсти при Иволгинском дацане, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.


Войлок толщиной 0,3-0,5 см швеи и мастерицы могут использовать для шитья демисезонной одежды – курток, тёплых брюк и много другого. Также его можно использовать для утепления обуви. Для утепления дверей, изготовления подушек для стула подойдёт войлок толщиной 0,5-1 см. Толщиной 1 см и более - для матрацев, утеплителей для юрты, дома и т.д., пояснили Сангхе.

- Для шитья одеял можно использовать специальную шерсть, мягкую и прочную. Качество хорошее, лучшего в России пока что нет, – подытожили в Сангхе.


Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2022 года при Иволгинском дацане запустили цех по переработке шерсти овец. Уникальность цеха в том, что можно перерабатывать любой вид шерсти, то есть и тонкорунную, и грубошёрстную.
войлочные изделия Иволгинский дацан

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