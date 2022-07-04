При Иволгинском дацане в Бурятии запустили цех по переработке шерсти

При Иволгинском дацане запустили цех по переработке шерсти овец. Уже есть первые результаты работ. Уникальность цеха в том, что можно перерабатывать любой вид шерсти, то есть и тонкорунную, и грубошёрстную.
- Войлок начался получаться, даже более лучшим качеством, чем предполагали. Теперь два вида получаем войлока: обычный и белый, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Сегодня на оборудовании по переработке шерсти изготовили 100 метров войлока из 130 кг шерсти.
- Из 100 % готового продукта, мы возвращаем 60% готового продукта хозяину шерсти. 40 % остаются в цеху для покрытия расходов - электричества и так далее, - пояснили в Сангхе.
Тонкий войлок намеревались использовать для пошива и утепления одежды, шитья подушек, одеял, подкладок для курток и другие изделия. Ранее Хамбо Лама Дамба Аюшеев призывал фермеров собирать шерсть для сдачи на переработку.