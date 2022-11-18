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Известный художник из Бурятии создал вторую коллекцию дизайнерской одежды

Известный художник из Бурятии создал вторую коллекцию дизайнерской одежды
Бизнес,  Фото:официальный сайт бренда
Цены на вещи от Зорикто Доржиева доходят до 33 тысяч

В ноябре 2021-го известный бурятский художник Зорикто Доржиев выпустил коллекцию одежды Sansara, которую создал в коллаборации с модным московским брендом Katami Wear. А год спустя они представили ещё одну с не менее звучным названием – Stereoforma.

- Это наш второй и очень глубокий совместный проект с Зорикто. Очень символично выпустить коллекцию ровно через год после показа «Сансары», – рассказали в Katami Wear. – Она отражает наше внутреннее множество личностей и создаёт внешнюю дополненную реальность за счёт сложных фактур и сюжетных принтов. «СтереоФорма» – всеобъемлющий термин, многообразие «иных меня», индивидуально проходящих свои сценарии развития в одном и том же временном потоке. Это наша способность к трансформациям и совершенству.

Одежду уже сейчас можно заказать на официальном сайте компании. Скоро она появится в продаже и у партнёров Katami Wear в Санкт-Петербурге. Однако цены на дизайнерские вещи от известного художника «кусаются». К примеру, пиджак стоит 15 тысяч рублей, парка – 27, а пуховик – 33 тысячи. В коллекцию в красно-чёрно-белых тонах также вошли платье и брюки (12 тысяч) и кимоно (от 9000 до 14 700). За лонгслив придётся отдать 6 тысяч рублей, за шоппер – 7000, за толстовку – 12 700.

В компании отмечают, что Katami Wear – это одежда для смелых людей, которые ценят красоту форм и геометрию и не боятся экспериментировать.

- Она преимущественно универсального чёрного цвета, и мы стремимся делать её размера onesize, чтобы не было сложностей с подбором нужного размера. Одежда смотрится на всех по-разному, но одинаково садится – как вторая кожа, – говорят в Katami Wear. – Каждая вещь дополняет предыдущую. Это трансформеры, которые «подстраиваются» под носителя. Материал передаёт характер и складки создаются там, где они необходимы – именно для вас.
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