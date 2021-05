В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»

«Леруа Мерлен» готовится приступить к строительству торгового центра в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.Застройщик предоставил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение государственной экспертизы торгового центра. Согласно проекту, «Леруа Мерлен» расположится на улице Борсоева, по соседству с фабрикой «Наран» и недалеко от СИЗО.Срок строительства объекта – 18 месяцев. Планируется, что строительство должно завершиться в конце 2022 года.Известная французская торговая сеть «Леруа Мерлен» является предприятием торговли формата DIY (Do It Yourself – сделай сам). По проекту в Улан-Удэ планируется розничная реализация ассортимента товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад - всего до 40 тысяч наименований товаров.Пропускная способность торгового центра по проекту – 3500 человек в день.- DIY-розница в нашей республике только формируется. Первой ласточкой как раз станет французский гипермаркет «Леруа Мерлен». То, что крупнейшая международная сеть заходит в Бурятию — явление вполне ожидаемое. Кроме того, мы уверены, что приход «Леруа Мерлен» благотворно повлияет на пополнение республиканского и городского бюджетов, ведь налоги французская компания будет оплачивать здесь, - заявил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка. На участке будет расположено само здание торгового центра площадью около 16,7 тысяч квадратных метров, автомобильная стоянка на 753 парковочных места. Обещают также благоустройство и озеленение территории.Общая численность персонала по штатному расписанию составляет 352 человека.Главный фасад здания с входной группой для посетителей расположен параллельно улице Борсоева. В цветовом решении фасадов будет использована стандартная палитра цветов, присущая фирменному стилю магазинов «Леруа Мерлен» – зелёный и белый, с чёрными оконными переплётами.Как сообщал «Байкал-Daily», о заходе в Бурятию «Леруа Мерлен» было объявлено несколько лет назад. Вопросом оформления для «Леруа Мерлен» земельного участка, который находился в федеральной собственности, занимался лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обсуждал данный вопрос с руководителем Росимущества