 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»

В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»
Бизнес,  Фото:здесь появится "Леруа Мерлен"
Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади

«Леруа Мерлен» готовится приступить к строительству торгового центра в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

Застройщик предоставил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение государственной экспертизы торгового центра. Согласно проекту, «Леруа Мерлен» расположится на улице Борсоева, по соседству с фабрикой «Наран» и недалеко от СИЗО.

Срок строительства объекта – 18 месяцев. Планируется, что строительство должно завершиться в конце 2022 года.

Известная французская торговая сеть «Леруа Мерлен» является предприятием торговли формата DIY (Do It Yourself – сделай сам). По проекту в Улан-Удэ планируется розничная реализация ассортимента товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад - всего до 40 тысяч наименований товаров.

Пропускная способность торгового центра по проекту – 3500 человек в день.

- DIY-розница в нашей республике только формируется. Первой ласточкой как раз станет французский гипермаркет «Леруа Мерлен». То, что крупнейшая международная сеть заходит в Бурятию — явление вполне ожидаемое. Кроме того, мы уверены, что приход «Леруа Мерлен» благотворно повлияет на пополнение республиканского и городского бюджетов, ведь налоги французская компания будет оплачивать здесь, - заявил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка. На участке будет расположено само здание торгового центра площадью около 16,7 тысяч квадратных метров, автомобильная стоянка на 753 парковочных места. Обещают также благоустройство и озеленение территории.

Общая численность персонала по штатному расписанию составляет 352 человека.

Главный фасад здания с входной группой для посетителей расположен параллельно улице Борсоева. В цветовом решении фасадов будет использована стандартная палитра цветов, присущая фирменному стилю магазинов «Леруа Мерлен» – зелёный и белый, с чёрными оконными переплётами.

Как сообщал «Байкал-Daily», о заходе в Бурятию «Леруа Мерлен» было объявлено несколько лет назад. Вопросом оформления для «Леруа Мерлен» земельного участка, который находился в федеральной собственности, занимался лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обсуждал данный вопрос с руководителем Росимущества.
строительство торговый центр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»
В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»
Бизнес, 18.05.2021
Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади
В Бурятии обнаружили заросшие соснами сельхозучастки
В Бурятии обнаружили заросшие соснами сельхозучастки
Бизнес, 17.05.2021
Собственникам наделов направлены предостережения
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов
Бизнес, 17.05.2021
Недовольным покупателям помогают составлять претензии
Житель Бурятии отсудил 51 тысячу за непоставленные окна
Житель Бурятии отсудил 51 тысячу за непоставленные окна
Бизнес, 17.05.2021
Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
Жителю Бурятии не выплатили компенсацию за отпуск
Жителю Бурятии не выплатили компенсацию за отпуск
Бизнес, 17.05.2021
Мужчина обратился в прокуратуру 
В Улан-Удэ открылся квасной сезон
В Улан-Удэ открылся квасной сезон
Бизнес, 15.05.2021
При продаже кваса действует одно антикоронавирусное ограничение
В Улан-Удэ обжалуют закупку Этнографического музея
В Улан-Удэ обжалуют закупку Этнографического музея
Бизнес, 15.05.2021
Начальная цена контракта превышает 24 млн
В Бурятии издали каталог мастеров и ремесленников
В Бурятии издали каталог мастеров и ремесленников
Бизнес, 14.05.2021
В каталоге размещены работы 29 мастеров
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь
Бизнес, 13.05.2021
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России
В парках Улан-Удэ открылись аттракционы
В парках Улан-Удэ открылись аттракционы
Бизнес, 13.05.2021
Прошлым летом аттракционы не работали из-за ограничительных мер
В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки
В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки
Бизнес, 13.05.2021
Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования
В Бурятии раздали гранты на юрты, экскурсии и маралов
В Бурятии раздали гранты на юрты, экскурсии и маралов
Бизнес, 13.05.2021
В республике назвали победителей конкурсов грантов в сфере туризма
В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками
В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками
Бизнес, 12.05.2021
Генерального директора организации оштрафовали
В Бурятии уничтожили курятину без документов
В Бурятии уничтожили курятину без документов
Бизнес, 11.05.2021
Небезопасную продукцию нашли в магазине  
В Улан-Удэ застройщик и дольщик судились за лишние метры
В Улан-Удэ застройщик и дольщик судились за лишние метры
Бизнес, 02.05.2021
Реальная площадь квартиры оказалась больше площади, указанной в договоре долевого строительства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^