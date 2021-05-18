В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»

Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади
«Леруа Мерлен» готовится приступить к строительству торгового центра в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Застройщик предоставил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение государственной экспертизы торгового центра. Согласно проекту, «Леруа Мерлен» расположится на улице Борсоева, по соседству с фабрикой «Наран» и недалеко от СИЗО.
Срок строительства объекта – 18 месяцев. Планируется, что строительство должно завершиться в конце 2022 года.
Известная французская торговая сеть «Леруа Мерлен» является предприятием торговли формата DIY (Do It Yourself – сделай сам). По проекту в Улан-Удэ планируется розничная реализация ассортимента товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад - всего до 40 тысяч наименований товаров.
Пропускная способность торгового центра по проекту – 3500 человек в день.
- DIY-розница в нашей республике только формируется. Первой ласточкой как раз станет французский гипермаркет «Леруа Мерлен». То, что крупнейшая международная сеть заходит в Бурятию — явление вполне ожидаемое. Кроме того, мы уверены, что приход «Леруа Мерлен» благотворно повлияет на пополнение республиканского и городского бюджетов, ведь налоги французская компания будет оплачивать здесь, - заявил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка. На участке будет расположено само здание торгового центра площадью около 16,7 тысяч квадратных метров, автомобильная стоянка на 753 парковочных места. Обещают также благоустройство и озеленение территории.
Общая численность персонала по штатному расписанию составляет 352 человека.
Главный фасад здания с входной группой для посетителей расположен параллельно улице Борсоева. В цветовом решении фасадов будет использована стандартная палитра цветов, присущая фирменному стилю магазинов «Леруа Мерлен» – зелёный и белый, с чёрными оконными переплётами.
Как сообщал «Байкал-Daily», о заходе в Бурятию «Леруа Мерлен» было объявлено несколько лет назад. Вопросом оформления для «Леруа Мерлен» земельного участка, который находился в федеральной собственности, занимался лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Он обсуждал данный вопрос с руководителем Росимущества.
В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 18.05.2021
Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади
Собственникам наделов направлены предостережения
Недовольным покупателям помогают составлять претензии
Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
Мужчина обратился в прокуратуру
Бизнес, 15.05.2021
При продаже кваса действует одно антикоронавирусное ограничение
Бизнес, 15.05.2021
Начальная цена контракта превышает 24 млн
Бизнес, 14.05.2021
В каталоге размещены работы 29 мастеров
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России
Прошлым летом аттракционы не работали из-за ограничительных мер
Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования
В республике назвали победителей конкурсов грантов в сфере туризма
Бизнес, 12.05.2021
Генерального директора организации оштрафовали
Бизнес, 11.05.2021
Небезопасную продукцию нашли в магазине
Бизнес, 02.05.2021
Реальная площадь квартиры оказалась больше площади, указанной в договоре долевого строительства