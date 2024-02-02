Улан-удэнца оштрафовали из-за татуировки, символизирующей «направление ветра»





Житель бурятской столицы предстал перед судом из-за татуировки, сделанной ещё 10 лет назад, в 2013 году. На него завели дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»).



Наколка на теле, как выяснилось, до степени смешения походила на символику запрещённой в России экстремистской организации, название которой не уточняется. В Кузбасском институте ФСИН России пришли к выводу, что об этом можно судить по «расположению штрихов и качеству исполнения».



Улан-удэнец свою вину не признал, но не стал оспаривать наличие перманентных рисунков на своём теле. Мужчина заявил, что они символизируют направление ветра, а у него самого никаких экстремистских наклонностей нет.



При назначении наказания служители Фемиды учли обстоятельства и характер правонарушения и личность виновного. В итоге его оштрафовали на 1 500 рублей.

