Жители Бурятии в новогодние каникулы допивались до галлюцинаций



В новогодние праздники в республиканском наркологическом диспансере (РНД) «Элуур» наблюдался наплыв пациентов. С 29 декабря по 9 января за помощью в медучреждение обратились 95 человек. В итоге 76 из них – 62 мужчин и 14 женщин (в том числе – одного подростка) – госпитализировали.



В РНД поступило 16 мужчин с алкогольным галлюцинозом. У большинства пациентов наблюдались острая алкогольная интоксикация и абстиненция. А вот психотические нарушения из-за приёма наркотиков ни у кого не выявили.



Год назад госпитализированных в наркодиспансере было на 6% больше – 81. В вытрезвитель явились 78 человек. Семь пришли туда самостоятельно, а 71-го привели сотрудники полиции. Обошлось без эксцессов, летальных случаев и различных конфликтных ситуаций, рассказали на официальной странице РНД.

