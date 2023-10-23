В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

От последствий той аварии женщина страдает до сих пор



Суд удовлетворил иск прокуратуры Баргузинского района в защиту прав женщины-инвалида, пострадавшей в результате ДТП.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ДТП, в котором пострадала женщина, произошло в селе Баргузин в ноябре 2022 года. Из-за полученных травм пострадавшая до сих пор испытывает головные боли, у неё возникли проблемы и со сном и началось нервное расстройство.



Инвалид обратилась в прокуратуру Баргузинского района. Прокурор района, в свою очередь, подал иск о взыскании компенсации морального вреда.



- Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу пенсионерки 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Решение суда вступило в законную силу, деньги уже выплачены пострадавшей.

