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В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч

В Бурятии женщине-инвалиду, пострадавшей в ДТП, присудили 50 тысяч
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
От последствий той аварии женщина страдает до сих пор

Суд удовлетворил иск прокуратуры Баргузинского района в защиту прав женщины-инвалида, пострадавшей в результате ДТП.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ДТП, в котором пострадала женщина, произошло в селе Баргузин в ноябре 2022 года. Из-за полученных травм пострадавшая до сих пор испытывает головные боли, у неё возникли проблемы и со сном и началось нервное расстройство.

Инвалид обратилась в прокуратуру Баргузинского района. Прокурор района, в свою очередь, подал иск о взыскании компенсации морального вреда.

- Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу пенсионерки 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу, деньги уже выплачены пострадавшей.
ДТП прокуратура компенсация

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