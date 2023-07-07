Это Читинский и Борзинский районы, а также Александрово-Заводской муниципальный округ
В результате прошедших интенсивных осадков, на ручьях и малых реках Забайкалья произошёл резкий подъём уровней воды, что привело к подтоплению в 5 населённых пунктах края. В подтопленных районах работают спасатели МЧС России.
Подтопления произошли в населённых пунктах Читинского, Борзинского, Улётовского, Карымского районов и Александрово-Заводского муниципального округа. Подтоплены четыре участка автодорог протяжённостью 11 километров, 140 приусадебных участка и 33 жилых дома (в большинстве которых вода зашла в подвалы), в которых проживают 471 человек. Частично повреждены 2 автомобильных моста.
Как сообщал вчера сайт правительства Забайкалья со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, по родственникам расселено 115 человек, в том числе 15 детей. В пунктах временного размещения граждан нет. В Читинском и Борзинском районах, Александрово-Заводском муниципальном округе введены режимы ЧС.
В подтопленных районах работают спасатели МЧС России. Оказывается адресная помощь населению. Организован круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Каждые два часа проводится контрольная проверка по изменению уровня рек.
В трёх районах Забайкалья введены режимы ЧС из-за подтопления
Происшествия, Фото:
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