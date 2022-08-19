В Кяхте после шквалистого ветра ввели режим повышенной готовности









По предварительной информации, в результате непогоды также повреждены шесть дорог, в том числе две грунтовые дороги размыло на участках протяжённостью 200 метров. На этих участках автодороги ведутся работы по отсыпке. На 13:30 19 августа обследовано восемь квартир, в которых наблюдались подтёки воды на потолках и стенах.



В Кяхту для оценки ущерба выехали специалисты Фонда капитального ремонта.



- На месте будет проведено комиссионное обследование кровли пятиэтажного дома на улице Рукавишникова, 83 совместно с администрацией города Кяхта и управляющей компанией. 18 августа от сильного ветра крышу дома улице Рукавишникова, 83 частично сорвало, по предварительной информации, пострадало и стропильное покрытие, - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников в своём телеграм-канале.



В местной группе «Кяхта-инфо. 24/7» уточнили, что крышу скоро починят.





Вопрос капитального ремонта общего имущества в случае возникновения чрезвычайной ситуации регламентируется порядком принятия решений, утверждённым постановлением правительства республики.



- В данном случае администрации города Кяхта составляет пакет документов, среди них дефектная ведомость, где описан весь ущерб, который отправляется в фонд. Далее фонд принимает решение об организации капремонта и заключает договор с подрядной организацией, - сообщили в Фонде капремонта.







