В Кяхте после шквалистого ветра ввели режим повышенной готовности

В городе Кяхта после вчерашнего ливня и мощнейшего ветра, который сорвал крышу пятиэтажного дома, ввели режим повышенной готовности.
В доме, оставшемся без крыши, проживают 211 человек, в том числе 32 ребёнка, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Сейчас управляющая компания «Жилищник» убрала сорванные конструкции крыши. Также от упавших обломков расчищена дворовая территория.
По уточнённой информации, пострадавших нет.
- Повреждено три рядом стоящих с домом автомобиля. Эвакуация не проводилась. Администрацией города Кяхта сформировано две группы для обследования квартир пострадавшего дома, а также других жилых зданий, социально значимых объектов и организаций, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Утром 19 августа работники АО «Оборонэнерго» восстановили прерванное электроснабжение.
По информации синоптиков, вечером 18 августа в Кяхте ветер достигал до 15 м/с, за один час выпало 49 мм осадков.
Кяхтинцы продолжают делиться кадрами вчерашнего буйства природы. Так, местный житель прислал «Байкал-Daily» видео. Сорванная кровля упала на проезжую часть, перегородив дорогу так, что автомобилистам не представлялось возможным объехать препятствие. Деревья повалились на припаркованные машины, на земле валялись оборванные провода.
По предварительной информации, в результате непогоды также повреждены шесть дорог, в том числе две грунтовые дороги размыло на участках протяжённостью 200 метров. На этих участках автодороги ведутся работы по отсыпке. На 13:30 19 августа обследовано восемь квартир, в которых наблюдались подтёки воды на потолках и стенах.
В Кяхту для оценки ущерба выехали специалисты Фонда капитального ремонта.
- На месте будет проведено комиссионное обследование кровли пятиэтажного дома на улице Рукавишникова, 83 совместно с администрацией города Кяхта и управляющей компанией. 18 августа от сильного ветра крышу дома улице Рукавишникова, 83 частично сорвало, по предварительной информации, пострадало и стропильное покрытие, - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников в своём телеграм-канале.
В местной группе «Кяхта-инфо. 24/7» уточнили, что крышу скоро починят.
Вопрос капитального ремонта общего имущества в случае возникновения чрезвычайной ситуации регламентируется порядком принятия решений, утверждённым постановлением правительства республики.
- В данном случае администрации города Кяхта составляет пакет документов, среди них дефектная ведомость, где описан весь ущерб, который отправляется в фонд. Далее фонд принимает решение об организации капремонта и заключает договор с подрядной организацией, - сообщили в Фонде капремонта.
- В данном случае администрации города Кяхта составляет пакет документов, среди них дефектная ведомость, где описан весь ущерб, который отправляется в фонд. Далее фонд принимает решение об организации капремонта и заключает договор с подрядной организацией, - сообщили в Фонде капремонта.