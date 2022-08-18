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В Бурятии сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки

В Бурятии сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки
Происшествия,  Фото:"Кяхта-инфо", t.me/kyakhta_buryatia
Непогода обрушилась на Кяхту

К вечеру 18 августа в городе Кяхта разбушевалась непогода. На город обрушился ливень с сильным ветром, выпал град.

По дорогам города текут потоки воды, машины с трудом преодолевают затопленные улицы. Повалены заборы и вырваны деревья. Также затоплены дворы и огороды. 


видео - телеграм-канал КЯХТА

Сильнейшими порывами ветра сорвало крышу с пятиэтажного многоквартирного дома на шесть подъездов на улице Рукавишникова, 83.

Ситуацию взял на контроль глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает «Кяхта-инфо». Глава поручил минстрою, фонду капремонта, республиканскому агентству ГО и ЧС принять необходимые меры для устранения последствий непогоды.

К дому, оставшемуся без крыши, выехали сотрудники управляющей компании. Они определят первоочередной фронт работ.

Расчистка дорог от обломков обрушившейся крыши состоится после прекращения непогоды. Комиссионное обследование дома будет проведено в пятницу, 19 августа.

Также в городе наблюдаются обрывы электросетей.



Ущерб от последствий стихии ещё предстоит установить. 

крыши дожди ливень

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