В Бурятии сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки

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Сильнейшими порывами ветра сорвало крышу с пятиэтажного многоквартирного дома на шесть подъездов на улице Рукавишникова, 83.



Ситуацию взял на контроль глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает «Кяхта-инфо». Глава поручил минстрою, фонду капремонта, республиканскому агентству ГО и ЧС принять необходимые меры для устранения последствий непогоды.



К дому, оставшемуся без крыши, выехали сотрудники управляющей компании. Они определят первоочередной фронт работ.



Расчистка дорог от обломков обрушившейся крыши состоится после прекращения непогоды. Комиссионное обследование дома будет проведено в пятницу, 19 августа.



Также в городе наблюдаются обрывы электросетей.









К вечеру 18 августа в городе Кяхта разбушевалась непогода. На город обрушился ливень с сильным ветром, выпал град.По дорогам города текут потоки воды, машины с трудом преодолевают затопленные улицы. Повалены заборы и вырваны деревья. Также затоплены дворы и огороды.Ущерб от последствий стихии ещё предстоит установить.