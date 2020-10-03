На полностью голого мужчину пожаловались пассажиры
Ночью в Забайкальском крае с пассажирского поезда Приаргунск-Чита сняли мужчину, спящего голым. Вызов поступил в дежурную часть Борзинского линейного отдела полиции.
- Помощь транспортных полицейских понадобилась пассажирам одного из вагонов, в котором от станции Урулюнгуй следовал 36-летний попутчик в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он спал на своём месте полностью без одежды – на это пассажиры и пожаловались. Наряд транспортной полиции снял правонарушителя с поезда на станции Борзя, - сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.
В отношении нетрезвого мужчины были составлены два административных протокола по ст. 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 20.1 (Мелкое хулиганство). Материалы были переданы в суд.
Голого пассажира сняли с поезда в Забайкальском крае
Происшествия, Фото:
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