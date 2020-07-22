Пострадали четыре человека
Вчера ночью в Еравнинском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
23-летний водитель автомобиля «Тойота Гайя», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в семи километрах от села Ширинга не справился с управлением. Минивэн влетел в бетонное ограждение.
В результате ДТП пострадали сам водитель и три его пассажира. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в Улан-Удэ под колёса попал шатающийся по дороге и, видимо, пьяный пешеход. В тот же день в пригороде Улан-Удэ водитель бетономешалки при обгоне врезался в микроавтобус. Пострадал водитель микроавтобуса.
В Бурятии компания друзей на минивэне врезалась в бетонный блок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 22.07.2020
Отрезанные лапы преступник выкинул во время погони
Им грозит уголовное наказание
Мужчина дважды угонял машины, с которыми случались беды
Пожилую женщину вынесли пожарные
Предприимчивый мужчина получил судебный штраф
Пока поиски пропавшего самолёта результата не дали
Мужчина поверил аферистке из Сети
Мать измывалась над детьми целый год
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
Обвиняемая взята под домашний арест
Поступок водителя «Лэнд Крузера» крайне возмутил отдыхающих
Её подругу взрослым удалось спасти
Кража произошла на парковке перед торговой точкой
Удалось не допустить распространения огня на соседние дома
Пожарные боролись с огнём во время сильного ветра