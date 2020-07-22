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В Бурятии компания друзей на минивэне врезалась в бетонный блок

В Бурятии компания друзей на минивэне врезалась в бетонный блок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали четыре человека

Вчера ночью в Еравнинском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

23-летний водитель автомобиля «Тойота Гайя», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в семи километрах от села Ширинга не справился с управлением. Минивэн влетел в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали сам водитель и три его пассажира. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля в Улан-Удэ под колёса попал шатающийся по дороге и, видимо, пьяный пешеход. В тот же день в пригороде Улан-Удэ водитель бетономешалки при обгоне врезался в микроавтобус. Пострадал водитель микроавтобуса.


ДТП
 
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