Под Улан-Удэ после столкновения с бетономешалкой людей зажало в микроавтобусе

Сегодня около 13:40 на 27 км автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск в Бурятии произошло ДТП, в котором столкнулись бетономешалка «Шакман» и микроавтобус«Хёндай Грэйс». В результате ДТП в медицинское учреждение доставлен 42-летний водитель «Хёндая», сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Очевидец происшествия рассказал «Байкал-Daily» некоторые подробности происшествия. По его словам, «Хёндай» поворачивал налево в сторону Эрхирика, в этот момент по встречной полосе его обгоняла бетономешалка. В результате произошло столкновение.
На место прибыли экстренные службы: ГИБДД, скорая помощь, а также сотрудники МЧС. Очевидец рассказал, что водителя и людей зажало в микроавтобусе.
Также в салоне находились дети, но они в ДТП не пострадали. Родители увезли их домой до приезда медиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В одном из них погиб депутат Народного Хурала Александр Лоншаков, не справившийся с управлением «Лэнд Крузера». Также в Закаменском районе Бурятии погиб водитель, который, предположительно, был пьян.
Сегодня появилось видео наезда пьяного водителя на пешехода на улице Лимонова в Улан-Удэ.