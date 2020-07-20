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Под Улан-Удэ после столкновения с бетономешалкой людей зажало в микроавтобусе

Под Улан-Удэ после столкновения с бетономешалкой людей зажало в микроавтобусе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадал водитель микроавтобуса

Сегодня около 13:40 на 27 км автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск в Бурятии произошло ДТП, в котором столкнулись бетономешалка «Шакман» и микроавтобус«Хёндай Грэйс». В результате ДТП в медицинское учреждение доставлен 42-летний водитель «Хёндая», сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Очевидец происшествия рассказал «Байкал-Daily» некоторые подробности происшествия. По его словам, «Хёндай» поворачивал налево в сторону Эрхирика, в этот момент по встречной полосе его обгоняла бетономешалка. В результате произошло столкновение.

На место прибыли экстренные службы: ГИБДД, скорая помощь, а также сотрудники МЧС. Очевидец рассказал, что водителя и людей зажало в микроавтобусе.

Также в салоне находились дети, но они в ДТП не пострадали. Родители увезли их домой до приезда медиков.



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В одном из них погиб депутат Народного Хурала Александр Лоншаков, не справившийся с управлением «Лэнд Крузера». Также в Закаменском районе Бурятии погиб водитель, который, предположительно, был пьян.

Сегодня появилось видео наезда пьяного водителя на пешехода на улице Лимонова в Улан-Удэ. 




ДТП
 
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