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В Бурятии раскрыли подробности дела о бабушке-мучительнице

В Бурятии раскрыли подробности дела о бабушке-мучительнице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионерка избивала внучек и лишала еды

Как сообщал «Байкал-Daily», в Мухоршибирском районе Бурятии бабушка 1,5 года истязала внучек и лишала их еды. Бабушка-тиран до того запугала домочадцев, что никто из них не сообщал о происходящем в полицию.

Пресс-служба регионального Следственного управления раскрыла подробности инцидента.

По версии следствия, 57-летняя женщина систематически наносила побои трём маленьким внучкам, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Одна из девочек при этом инвалид. Сейчас внучкам 11, 8 и 6 лет.

Бабушка не ограничивалась только нанесением побоев руками и ногами. В ход шли различные предметы домашнего обихода: веник, мухобойка, которыми она избивала девочек. Также женщина подолгу не давала внучкам еду, в качестве ещё одной меры наказания.

- Систематическим физическим и моральным наказаниям за незначительные провинности дети подвергались со стороны женщины на протяжении почти полутора лет с конца 2017 по апрель 2019 года, пока в школе работники не обратили внимание на кровоподтёки на теле одной из потерпевших и не обратились в правоохранительные органы, - уточнили в Следственном комитете.

Женщину осудили по статье «Истязание». Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же срок.
истязание
 
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