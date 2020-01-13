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В Бурятии бабушка избивала внучек и лишала их еды

В Бурятии бабушка избивала внучек и лишала их еды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка запугала всю семью, и в полицию никто не обращался

В Мухоршибирском районе Бурятии пенсионерка жила с семьёй дочери. Около полутора лет она истязала трёх малолетних внучек, систематически избивала их и издевалась над девочками, которым сейчас 11, 8 и 6 лет.

При этом бабушка якобы преследовала «благие» цели: чтобы дети хорошо учились. С особым рвением женщина контролировала успеваемость, выполнение домашних заданий, затем начала давать свои задания. Если дети не справлялись, бабушка била их. Также от бабушки доставалось младшей девочке, которая больна.

Кроме того, женщина регулярно ограничивала внучек в питании.

Только в апреле 2019 года, когда одна из девочек пришла в школу с заметными синяками на лице, учителя забили тревогу и обратились в полицию.

На суде бабушка оспаривала свою виновность по большинству вменённых эпизодов применения насилия. Женщина заявила, что её якобы оговорили, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Пенсионерку осудили по статье «Истязание» и назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

- В этом деле больше всего поражает то, что насилие в семье происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все «боялись». Педагоги замечали следы побоев на детях, но довольствовались объяснениями, что они «упали», - пояснили в суде.
истязание семьи
 
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