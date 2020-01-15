В Иркутске под колёсами трамвая погибла пенсионерка

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Иркутские полицейские проводят доследственную проверку по факту аварии, в результате которой погибла 65-летняя жительница областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Трагическое ДТП произошло 14 января около 11:12 на автобусной остановке. Водитель трамвая сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход располагался в 50 метрах от места аварии.
Получив травмы несовместимые с жизнью, иркутянка скончалась на месте ДТП. По предварительной информации, вагоновожатая подала сигнал, попыталась остановить трамвай, однако, пострадавшую все-таки затянуло под него.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ водитель влетел в электроопору. В результате ДТП один человек погиб
, ещё двое находятся в больнице.
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