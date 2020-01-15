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Стало известно ещё о двух пострадавших жутком ДТП в Улан-Удэ

Стало известно ещё о двух пострадавших жутком ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 
Авария парализовала движение трамваев

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром в Улан-Удэ в электроопору врезался автомобиль возле остановки «Русский драматический театр».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, наезд совершил водитель автомобиля «Хендэ Солярис». По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашине 24-летний гражданин погиб, ещё двое молодых людей доставлены в медучреждение.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - уточнили в ведомстве.


Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.

По словам очевидцев, снесённый столб буквально «висит на проводах». В МУП «Управление трамвая» сообщили, что, по предварительным данным, опору будут восстанавливать несколько часов.

В связи с аварией произошли изменения в движении трамваев. Вагоны идут до «Лицея», разворачиваются и уходят на «ПОШ». С «Элеватора» движение в центр города закрыто. Водители трамваев на остановках оповещают по громкой связи жителей города.


ДТП.смерть
 
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