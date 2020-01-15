Стало известно ещё о двух пострадавших жутком ДТП в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром в Улан-Удэ в электроопору врезался автомобиль возле остановки «Русский драматический театр».
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, наезд совершил водитель автомобиля «Хендэ Солярис». По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашине 24-летний гражданин погиб, ещё двое молодых людей доставлены в медучреждение.
- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - уточнили в ведомстве.
По словам очевидцев, снесённый столб буквально «висит на проводах». В МУП «Управление трамвая» сообщили, что, по предварительным данным, опору будут восстанавливать несколько часов.
В связи с аварией произошли изменения в движении трамваев. Вагоны идут до «Лицея», разворачиваются и уходят на «ПОШ». С «Элеватора» движение в центр города закрыто. Водители трамваев на остановках оповещают по громкой связи жителей города.