Среди пропавших рыбаков была одна женщина
На Байкале вторые сутки продолжается поиск пропавших рыбаков, жителей села Исток Кабанского района Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 4 ноября три человека отправились на рыбалку на лодке и не вернулись.
Сегодня в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряд МЧС России (БПСО) уточнили, что на рыбалку ушли двое мужчин и одна женщина. Они отправились в залив Сор Черкалово на лодке «Казанка» без мотора. Один из пропавших уже найден мёртвым.
- Из МВД по Кабанскому району 5 ноября информация о происшествии поступила в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России. На поиски выехали два спасателя Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО. До приезда спасателей, в районе острова Чаячий, местные рыбаки обнаружили подтопленную лодку и плавающее тело мужчины. Спасатели передали погибшего полиции, родственники опознали одного из пропавших, - сообщили в пресс-службе БПСО.
Вчера спасатели во время поисковых работ при помощи якоря-кошки обследовали 300 квадратных метров дна залива. На лодке «Стрингер-550» было обследовано пять километров береговой линии. Пропавшие не обнаружены.
На сегодня запланированы водолазные погружения в месте обнаружения лодки. Работы продолжаются.
Водолазы ищут пропавших на Байкале рыбаков
Происшествия, Фото:
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