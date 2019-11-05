В Бурятии утонула лодка с тремя рыбаками

Тело одного из трёх рыбаков уже нашли
На озере Байкал в Бурятии разыскивают рыбаков, лодка которых перевернулась. Сообщение о происшествии поступило сегодня. На поиски отправились спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения.
- Накануне днём трое человек выехали на моторной лодке «Казанка» и до настоящего времени не вернулись, - сообщил главный государственной инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.
В ходе патрулирования сотрудники полиции на акватории озера Байкал обнаружили перевёрнутую лодку и труп мужчины.
Обстоятельства выясняются. В настоящее время спасатели продолжают происки. Задействовано два человека и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В ведомстве напоминают, что навигация на водоёмах республики завершена, идёт процесс ледообразования. На акватории озера Байкал навигация завершится 10 ноября.
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Происшествия, Фото:
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