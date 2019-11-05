В Бурятии утонула лодка с тремя рыбаками

Тело одного из трёх рыбаков уже нашли



На озере Байкал в Бурятии разыскивают рыбаков, лодка которых перевернулась. Сообщение о происшествии поступило сегодня. На поиски отправились спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения.



- Накануне днём трое человек выехали на моторной лодке «Казанка» и до настоящего времени не вернулись, - сообщил главный государственной инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.



В ходе патрулирования сотрудники полиции на акватории озера Байкал обнаружили перевёрнутую лодку и труп мужчины.



Обстоятельства выясняются. В настоящее время спасатели продолжают происки. Задействовано два человека и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



В ведомстве напоминают, что навигация на водоёмах республики завершена, идёт процесс ледообразования. На акватории озера Байкал навигация завершится 10 ноября.



