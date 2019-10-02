Наезд произошёл на «зебре»
Вчера, 1 октября, около 21 часа вечера на станции Медведчиково произошло смертельное ДТП.
- 49-летний водитель «Мицубиши Кантер», следуя в направлении посёлка Нижний Саянтуй, в районе дома № 8 на станции Медведчиково на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 34-летнюю женщину-пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Кабанском районе под колёса попал 9-летний ребёнок, внезапно выскочивший на дорогу.
Накануне была озвучена статистика, согласно которой наезды на пешеходов чаще всего случаются вечером.
В Бурятии грузовик насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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