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В Бурятии грузовик насмерть сбил женщину

В Бурятии грузовик насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

Вчера, 1 октября, около 21 часа вечера на станции Медведчиково произошло смертельное ДТП.

- 49-летний водитель «Мицубиши Кантер», следуя в направлении посёлка Нижний Саянтуй, в районе дома № 8 на станции Медведчиково на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 34-летнюю женщину-пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Кабанском районе под колёса попал 9-летний ребёнок, внезапно выскочивший на дорогу.

Накануне была озвучена статистика, согласно которой наезды на пешеходов чаще всего случаются вечером.


смерть ДТП
 
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