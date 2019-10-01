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В Улан-Удэ произошло 196 наездов на пешеходов

В Улан-Удэ произошло 196 наездов на пешеходов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешеходы игнорировали правила даже на глазах у сотрудников ГИБДД

За 9 месяцев 2019 года в Улан-Удэ зарегистрировано 196 наездов на пешеходов. В результате 10 человек погибли, в том числе один ребёнок. 169 пеших участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, среди них 42 ребёнка. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

Наибольшее количество ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в Октябрьском районе - 102 ДТП, в Железнодорожном районе - 60 ДТП, в Советском районе - 34 ДТП.

- Исходя из анализа, самыми аварийными днями являются понедельник, вторник и среда (по 30 фактов ДТП). По времени суток чаще всего наезды регистрируются в период времени с 19 до 20 часов (18 фактов), а также с 17 до 18 и 21 до 22 часов, - уточняют в УГИБДД.

Недавно прошёл специальный рейд. Сотрудники ГИБДД проводили разъяснительные беседы с пешеходами и водителями по соблюдению правил дорожного движения. Полицейские вручали листовки и памятки как пешеходам, так и водителям с призывом быть внимательными на проезжей части. Участникам акции приводили примеры ДТП, произошедших как по собственной неосторожности пешеходов, так и по вине водителей.

Однако некоторые граждане нарушали ПДД и переходили проезжую часть вне пешеходных переходов. В ходе мероприятия к административной ответственности автоинспекторы привлекли 11 пешеходов. В отношении нарушителей составлены материалы по ч. 1 статьи 12.29 КРФ об АП.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными на дороге и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Необходимо помнить, что при переходе проезжей части следует убедиться в безопасности перехода и дождаться когда все транспортные средства остановятся и пропустят пешехода.

Водители обязаны при приближении к пешеходным переходам заранее снизить скорость и предоставить преимущество в движении, находящимся на пешеходном переходе пешеходам.

ДТП пешеходы
 
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