Сбитый мальчик получил тяжёлые травмы
Накануне, 30 сентября в селе Корсаково Кабанского района Бурятии под колёса попал 9-летний мальчик.
- В 3 часа дня 45-летний водитель «Тойоты Корона Премио» совершил наезд на ребёнка, который двигался по правой обочине во встречном направлении. Ребёнок находился в сопровождении матери, однако неожиданно выбежал на дорогу перед близко идущим транспортным средством, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик с тяжёлыми травмами госпитализирован в районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП на улице Бабушкина в Улан-Удэ пострадали две девочки.
В Бурятии водитель сбил выбежавшего на дорогу ребёнка
Происшествия, Фото:
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